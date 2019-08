Με Μπέιλ η αποστολή της Ρεάλ για Ρόμα

Έκανε την έκπληξη ο Γάλλος τεχνικός και έτσι ο Ουαλός άσος είναι ανάμεσα στους παίκτες της «βασίλισσας» που ταξίδεψαν στην ιταλική πρωτεύουσα για το παιχνίδι με τους «τζιαλορόσι».

Είναι γνωστό ότι εδώ και καιρό αναζητείται ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του ο Μπέιλ και τώρα μένει να φανεί αν θα ξεκινήσει βασικός απόψε στο «Ολίμπικο».

Η αποστολή της Ρεάλ:

📝 Our 20-man squad for tonight’s match against @ASRomaEN!#HalaMadrid pic.twitter.com/MM1rAA2SGA

— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) August 11, 2019