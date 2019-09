Μάντσεστερ Σίτι, η πρώτη που επένδυσε ένα δισεκατομμύριο για μεταγραφές

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Για πρώτη φορά στην Ιστορία, ένας ποδοσφαιρικός σύλλογος επένδυσε περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο ευρώ σε μεταγραφές για να δημιουργήσει την ομάδα του.

Πρόκειται για την Μάντσεσστερ Σίτι, όπως αναφέρεται στην τελευταία έρευνα του CIES, Διεθνούς Κέντρου Αθλητικών Σπουδών, που εδρεύει στην Ελβετία και δημιουργήθηκε το 1995 ως κοινοπραξία της FIFA με το Πανεπιστήμιο του Νοσατέλ.

Μετά το κλείσιμο της καλοκαιρινής αγοράς, μόλις δύο σύλλογοι βρίσκονται κοντά στην αγγλική ομάδα: η Παρί ΣΖ (913 εκατ. ευρώ) και η Ρεάλ Μαδρίτης (902 εκατ. ευρώ).

Το χάσμα μεταξύ των ομάδων που δαπανούν περισσότερα και εκείνων που δαπανούν λιγότερα, στα πέντε κορυφαία είναι: x148 στη LaLiga (Ρεάλ Μαδρίτης vs Μαγιόρκα), x114 στη Ligue 1 (Παρί ΣΖ vs Νιμς), x85 στη Bunbdesliga (Μπάγερν vs Πάντερμπορν), x63 στη Serie A (Γιουβέντους vs Λέτσε) και x32 στην Premier League (Μάντσεστερ Σίτι vs Νόριτς).

Διαφορές που αντικατοπτρίζουν τις μεγάλες οικονομικές αποστάσεις στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Ο μέσος όρος δαπανών στις μεταγραφές ανά πρωτάθλημα, είναι 345 εκατ. ευρώ στην Premier League, 167 εκατ ευρώ τόσο στη LaLIga όσο και στη Serie A, 124 εκατ. ευρώ στην Bundesliga και 118 εκατ. ευρώ στην Ligue 1.