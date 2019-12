«Κέρδισε» τη Γιουβέντους κι έκανε δικό της τον Χάλαντ η Ντόρτμουντ!

Η Ντόρτμουντ είναι τελικά η ομάδα στην οποία θα συνεχίσει την καριέρα του ο Έρλινγκ Χάλαντ!

Ο 19χρονος Νορβηγός επιθετικός, που έκανε… παπάδες με τη Σάλτσμπουργκ, χαρακτηρίστηκε «παιδί θαύμα» και ήταν στο στόχαστρο πολλών κορυφαίων ευρωπαϊκών ομάδων, φάνηκε τις τελευταίες μέρες να πλησιάζει στη Γιουβέντους, όμως η Μπορούσια… κέρδισε τη μάχη, συμφώνησε με τον νεαρό και το απόγευμα της Κυριακής ανακοίνωσε την απόκτησή του!

Μάλιστα, η Ντόρτμουντ και ο Χάλαντ υπέγραψαν πολυετές συμβόλαιο, που ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2024, διάρκειας δηλαδή 4,5 ετών.

O Xάλαντ έχει φέτος τον απίστευτο απολογισμό των 28 γκολ (και επτά ασίστ) σε 22 αγώνες, ενώ έχει γράψει ιστορία στο Champions League κάνοντας μια σειρά από ρεκόρ. Στο ντεμπούτο του στη διοργάνωση έκανε χατ-τρικ στο πρώτο ημίχρονο, έγινε ο πρώτος έφηβος που σκοράρει και στα τέσσερα πρώτα του παιχνίδια, ενώ ολοκλήρωσε τη φάση ομίλων με οκτώ γκολ!

Borussia Dortmund have completed the signing of Erling Braut Håland from @RedBullSalzburg on a contract until 2024! pic.twitter.com/C9ilU0u0dt

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) December 29, 2019