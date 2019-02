Η θρασύτατη ανταρσία του Κέπα που έκανε «ταύρο» τον Σάρι! (video)

Περιστατικό ανάλογο του οποίου δεν έχουμε δει ξανά διαδραματίσθηκε στον τελικό του League Cup ανάμεσα σε Μάντσεστερ Σίτι και Τσέλσι, που βρήκε νικήτρια την ομάδα του Γκουαρντιόλα στα πέναλτι.

Λίγα λεπτά πριν από τη λήξη της παράτασης, ο προπονητής της Τσέλσι, Μαουρίτισο Σάρι, έδωσε εντολή για αλλαγή τερματοφύλακα (ενόψει των πέναλτι), με τον -πιο έμπειρο- Καμπαγιέρο να ετοιμάζεται να αντικαταστήσει τον Κέπα.

Παρ’ όλα αυτά, ο Ισπανός πορτιέρο αρνήθηκε να βγει αλλαγή και παρά την επιμονή του προπονητή του, αυτός φώναζε πως θα μείνει στα γκολ-ποστ!

Η αλλαγή εντέλει ματαιώθηκε, ο Κέπα έμεινε στο γήπεδο και ο Σάρι έγινε… «ταύρος», φωνάζοντας και κτυπώντας πράγματα στον πάγκο, ενώ σε μια στιγμή πήγε να αποχωρήσει από το γήπεδο!

Τελικά, στην Τσέλσι δεν βγήκε σε καλό η ανταρσία του νεαρού τερματοφύλακα, ο οποίος απέκρουσε μεν ένα πέναλτι αλλά δεν μπόρεσε να κάνει κάτι περισσότερο για να δώσει στην ομάδα του τον τίτλο.

Δείτε το πρωτόγνωρο περιστατικό στο video:

Is this the weirdest thing to happen in a final since Zidane decided to nut Materazzi?pic.twitter.com/8S05ilNxwC

— COPA90 (@COPA90) February 24, 2019