Η Μπαρτσελόνα… ευχαρίστησε την Bundesliga!

Η Βundesliga είναι το πρώτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που επανεκκίνησε και μετά από διακοπή δύο μηνών έστησε σήμερα και πάλι την μπάλα στη σέντρα.

Στην Μπαρτσελόνα πεθύμησαν κι αυτοί το ποδόσφαιρο και ως εκ τούτου… ευχαριστούν τους Γερμανούς που επανέφεραν το ποδόσφαιρο στις οθόνες μας!

«Αγαπητή Bundesliga, ευχαριστούμε που φέρατε ΠΙΣΩ ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ! Ποιον υποστηρίζετε αυτό το Σαββατοκύριακο;» έγραψαν οι μπλαουγκράνα στα social media!

Σημειώνεται πως η Μπαρτσελόνα επέλεξε φωτογραφία από ένα παλιό ντέρμπι Μπάγερν-Ντόρτμουντ και στην οποία απεικονίζονται δύο νυν ποδοσφαιριστές της, οι Αρτούρο Βιδάλ και Ουσμάν Ντεμπελέ.

Dear @Bundesliga_EN,

Thanks for bringing FOOTBALL BACK! 🇩🇪

Who are you supporting this weekend? pic.twitter.com/aGVNj4xH0e

— FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) May 16, 2020