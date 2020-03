Η Λέιτον Όριεντ διοργανώνει τουρνουά FIFA20 – Οι 64 ομάδες έγιναν 128!

Έναν έξυπνο τρόπο να προσφέρει… δράση στο φίλαθλο κοινό δίχως να αυξήσει τον κίνδυνο σκέφτηκε η Λέιτον Όριεντ.

Η ομάδα της League Two (τέταρτη κατηγορία Αγγλίας) διοργανώνει τουρνουά FIFA20, με ονομασία «Ultimate QuaranTeam», το οποίο αρχικά είχε στόχο να διεξαχθεί με 64 ομάδες.

Και λέμε αρχικά γιατί οι συμμετοχές ήταν τόσο -απροσδόκητα- πολλές, που η Λέιτον Όριεντ αναγκάστηκε να το κάνει τουρνουά 128 ομάδων!

«Αίτηση» για να συμμετάσχουν στο ιδιαίτερο τουρνουά έκαναν μέχρι τώρα πάρα πολλές ομάδες, κυρίως αγγλικές, από τις οποίες ξεχωρίζει η περσινή πρωταθλήτρια Μάντσεστερ Σίτι, όμως στη λίστα βρίσκονται ομάδες απ’ όλη την Ευρώπη, όπως οι Φιορεντίνα, Μπενφίκα, Αλκμαάρ, Αμβούργο, Γκενκ, Μαρσέιγ, καθώς και ο ΠΑΟΚ!

«Με τη δράση στο ποδόσφαιρο να έχει διακοπεί, σκεφτήκαμε να δώσουμε στο φίλαθλο κοινό κάτι άλλο να ασχολείται. Το συζητήσαμε, καταλήξαμε σε αυτό και η ανταπόκριση είναι τέλεια» δήλωσε ανάμεσα σε άλλα στη Sun o Λουκ Λαμπούρν, υπεύθυνος των media στη Λέιτον Όριεντ.

«Είπαμε πως θα ήταν εφικτό να βρούμε 64 ομάδες αλλά πολύ δύσκολα 128. Παρ’ όλα αυτά πολύ σύντομα φτάσαμε τις 64 συμμετοχές και σκεφτήκαμε να διευρύνουμε το τουρνουά, αφού ενδιαφέρονται ομάδες από όλο τον κόσμο. Από τη Φινς Χαρπ μέχρι τη Φέγενορντ!» πρόσθεσε.

Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με τη Λέιτον Όριεντ, για να μπορεί να συμμετάσχει ένας σύλλογος θα πρέπει να έχει ήδη τη δική του ομάδα στο FIFA20 και να διαγωνιστεί με αυτήν. Παράλληλα, η κάθε συμμετέχουσα μπορεί να διαλέξει όποιον θέλει για να την εκπροσωπήσει – από ποδοσφαιριστή της μέχρι και οπαδό!

H κλήρωση θα γίνει αύριο Τρίτη κι έχουν μείνει ελάχιστες θέσεις, επομένως αν κάποια κυπριακή ομάδα θελήσει να αποτελέσει μέρος αυτού του ιδιαίτερου τουρνουά, ίσως προλαβαίνει να δηλώσει συμμετοχή!

Οι ομάδες που δήλωσαν συμμετοχή:

