Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Μπαρτσελόνα για την επόμενη σεζόν – ΦΩΤΟ

Διέρρευσαν τα σχέδια της NIKE για τις εμφανίσεις που θα φοράει η Μπαρτσελόνα την επόμενη αγωνιστική περίοδο, 2020/21.

Όπως θα δείτε στις πιο κάτω φωτογραφίες η πρώτη εμφάνιση των μπλαουγκράνα είναι εντυπωσιακή και αρκετά ανανεωμένη.

Η «α λα Κροατία» καρέ στολή θα αποτελέσει παρελθόν αφού επανέρχονται οι (χοντρές) ρίγες, με τις έντονες κίτρινες λεπτομέρειες να κάνουν τη διαφορά σε σχέση με ό,τι είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια.

Η δεύτερη εμφάνιση, που έχει αποκαλυφθεί εδώ και λίγες μέρες, θα είναι μαύρη και η τρίτη θα είναι ροζ.

👕| All jerseys from FC Barcelona for the next season 2020/21

– Which one do you like the most? 🤔 pic.twitter.com/DxZ6NdaEjb

— +Barça 🅙 (@plusbarca_) October 9, 2019