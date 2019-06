Η ενόχληση του Ρονάλντο που πήρε… άλλος τον τίτλο του MVP (video)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο κατάφερε μετά το Euro 2016 να κατακτήσει ακόμη ένα τρόπαιο με την εθνική του ομάδα, η οποία κέρδισε στον τελικό του Nations League (1-0) την Ολλανδία.

Ο Πορτογάλος σταρ παρ’ όλα αυτά δεν μπόρεσε να κερδίσει και τον τίτλο του MVP, ο οποίος κατέληξε στον Μπερνάρντο Σίλβα.

Ξεχώρισε, πάντως, η αντίδραση του Ρονάλντο στο άκουσμα του ονόματος του πολυτιμότερου, καθώς ο άσος της Γιουβέντους φάνηκε να… ενοχλείται για το γεγονός πως δεν ήταν ο ίδιος.

Παρότι στεκόταν δίπλα στον Σίλβα την ώρα που ανακοινώθηκε ότι το βραβείο πάει στον παίκτη της Σίτι, ο Κριστιάνο δεν φαίνεται να τον συγχαίρει, αντιθέτως με άλλους παίκτες που έδωσαν το χέρι στον Σίλβα ή του χάιδεψαν το κεφάλι. Ο Ρονάλντο μάλιστα φαίνεται στο σχετικό video να αλλάζει έκφραση και να δείχνει ενοχλημένος…

Look how happy “the leader” was when Bernardo got announced as the POTT 😂 pic.twitter.com/0Wovx7tZj7

— Gabs 🇦🇹🇦🇷 (@gabsique95) June 9, 2019