Η απίθανη αντίδραση των οπαδών της Ντόρτμουντ όταν χάθηκε ο τίτλος (video)

Για άλλη μια φορά τράβηξαν επάνω τους τα βλέμματα οι οπαδοί της Ντόρτμουντ για την εκπληκτική και δίχως όρια υποστήριξη προς την ομάδα τους.

Στο χθεσινό παιχνίδι με την Γκλάντμπαχ οι Βεστφαλοί γνώριζαν πως πέραν από δική τους νίκη, θα έπρεπε η Μπάγερν να χάσει από την Άιντραχτ για να πανηγυρίσουν αυτοί τον τίτλο, για τον οποίον είχαν φτάσει να έχουν σημαντικό προβάδισμα κατά τη διάρκεια της σεζόν που όμως χάθηκε το τελευταίο διάστημα.

Έτσι, μπορεί η Ντόρτμουντ να νίκησε 2-0 το δικό της ματς, όπως η Μπάγερν επικράτησε με 5-1 της Άιντραχτ και στέφθηκε πρωταθλήτρια.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα στο Μενχενγκλάντμπαχ, η ελπίδα υπήρχε μόνο μέχρι ένα σημείο, καθώς όταν οι Βαυαροί έκαναν το 3-1 στο άλλο ματς, όλοι κατάλαβαν πως τα πάντα τελείωσαν.

Εκεί ήταν που οι οπαδοί της Ντόρτμουντ έδειξαν την χωρίς όρια υποστήριξη στην ομάδα τους, με το εξής σύνθημα:

«Όταν χάνετε και είστε απογοητευμένοι, εμείς ακόμη θα είμαστε εδώ για να τραγουδάμε: Μπορούσια, Μπορούσια! Ό,τι κι αν συμβεί, θα είμαστε στο πλευρό σας, μέχρι να πεθάνουμε, θα τραγουδάμε για εσάς».

The news about Bayern Munich’s third goal have arrived in Mönchengladbach.

Borussia Dortmund fans:

“When you lose and down, we’ll still be here and sing: Borussia! Borussia, #BVB! No matter what happens, we’ll be by your side, until we die, we’ll sing for you!”

