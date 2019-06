Φίλησε το σήμα της Ρεάλ και προκάλεσε… πανδαιμόνιο ο Αζάρ (video)

Ο Εντέν Αζάρ παρουσιάστηκε από τη Ρεάλ το βράδυ της Πέμπτης και το «Σαντιάγο Μπερναμπέου» γέμισε από 50.000 οπαδούς που θέλησαν να δουν από κοντά τον νέο μεγάλο αστέρα της ομάδας.

Η υποδοχή που επεφύλαξαν οι Μαδριλένοι στον Βέλγο άσο ήταν ιδιαίτερα θερμή ενώ το κλίμα… ζεστάθηκε κι άλλο από μια ενέργεια του ποδοσφαιριστή.

Όταν ο Αζάρ κλήθηκε από τους οπαδούς να φιλήσει το σήμα της Ρεάλ στη φανέλα του, στο γήπεδο επικράτησε… πανδαιμόνιο με τους φίλους της ομάδας στις εξέδρες να «παραληρούν»!

😘 The #RMFans ask for @hazardeden10 to kiss the badge… AND HE DOES! #WelcomeHazard | #HalaMadrid pic.twitter.com/3ioqxJvTSm

— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) June 13, 2019