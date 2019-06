Φίλησε ρεπόρτερ on air ο Ζιντσένκο (video)

Πολλά κέφια είχε ο Αλεξάντερ Ζιντσένκο μετά τη σπουδαία νίκη της Ουκρανίας επί της Σερβίας με 5-0 το βράδυ της Παρασκευής για τα προκριματικά του Euro 2020.

Ο 22χρονος Ουκρανός άσος της Μάντσεστερ Σίτι ήταν… ανεβασμένος κι αυτό είχε ως αποτέλεσμα να χαρίσει κι ένα φιλί στην πανέμορφη συμπατριώτισσά του δημοσιογράφο, Βλάντα Σένταν, στην οποία παραχωρούσε τηλεοπτικές δηλώσεις.

Zinchenko was so buzzing after Ukraine’s 5-0 win over Serbia that he kissed the reporter… pic.twitter.com/6AB7PR8dJV

