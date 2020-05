Έβρισε τη γιαγιά του Χόλαντ ο Τοντιμπό και πήρε απάντηση αγκωνιά – ΒΙΝΤΕΟ

Με τα γήπεδα να είναι άδεια λόγω κορωνοϊού και με δεδομένο πως τα μικρόφωνα ήταν ανοικτά, ότι έλεγαν οι παίκτες στα ματς της επανέναρξης της Bundesliga ακούγονταν κανονικά.

Έτσι είχαμε και το πρώτο επεισόδιο, όταν ο Ζαν-Κλερ Τοντιμπό της Σάλκε, έβρισε την γιαγιά του Έρλινγκ Χόλαντ λέγοντας «άντε γ@@ τη γιαγιά σου», με τον Νορβηγό να απαντά μετά την εκτέλεση κόρνερ με αγκωνιά στο στομάχι του αντιπάλου του.

No fans = we hear everything. Jean-Clair Todibo to Erling Braut Haaland moments before the Norwegian scored: “Go **** your grandmother.” pic.twitter.com/3Xy1il6HH5

