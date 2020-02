Έσπασε το ρεκόρ του Πεπ ο Κλοπ!

Ο Γερμανός τεχνικός επιβραβεύτηκε για το ασταμάτητο σύνολο του με μία ακόμα κατάκτηση του τίτλου για τον κορυφαίο coach του μήνα στην Premier, κάτι που συνέβη για πέμπτη φορά στην σεζόν.

Συγκεκριμένα, το κέρδισε επίσης Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο, με τον Φρανκ Λάμπαρντ να μπαίνει σφήνα για το βραβείο του Οκτωβρίου κι έτσι έθεσε νέο ρεκόρ, με τρεις μήνες να απομένουν ακόμα στην σεζόν!

Μέχρι πρότινος, η κορυφαία επίδοση άνηκε στον Πεπ Γκουαρδιόλα, ο οποίος είχε αναδειχθεί προπονητής του μήνα τέσσερις φορές σε μία αγωνιστική περίοδο.

Έτσι, στο πλαίσιο του Ιανουαρίου έσπασε και δεύτερο σπουδαίο ρεκόρ, μετά από αυτό του Σέρχιο Αγουέρο για τον κορυφαίο παίκτη.

August 🏆

September 🏆

November 🏆

December 🏆

January 🏆 @premierleague Manager of the Month awards for the boss this season 👏 pic.twitter.com/KUcRtjfRGw

