Επίσημα τέλος από την Έβερτον ο Σίλβα

Μετά και το 5-2 από την Λίβερπουλ στο ντέρμπι, η Εβερτον ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας με τον Πορτογάλο τεχνικό, Μάρκο Σίλβα.

Το αποτέλεσμα έφερε τα Ζαχαρωτά μέσα στη ζώνη του υποβιβασμού και το club αποφάσισε να απομακρύνει τον 42χρονο, τον οποίο ευχαρίστησε για τα όσα προσέφερε.

Στο τιμόνι της ομάδας θα βρεθεί προσωρινά ο παλιός παίκτης, Ντάνκαν Φέργκιουσον, και θα την οδηγήσει στον επόμενο αγώνα στην Premier League κόντρα στην Τσέλσι.

Οπως ανακοινώθηκε, η Εβερτον θα κινηθεί άμεσα για να αποκτήσει τον νέο τεχνικό.

🔵 | Everton Football Club can confirm that manager Marco Silva has left the Club. #EFC pic.twitter.com/R2JqAMBdu2

— Everton (@Everton) December 5, 2019