Τεράστια γκάφα: Έπαιξαν λάθος ύμνο στο Γαλλία – Αλβανία (vids)

Σε ένα πραγματικά υπερ-σπάνιο σκηνικό, οι Αλβανοί διεθνείς ήταν έτοιμοι να τραγουδήσουν τον ύμνο της χώρας τους πριν την έναρξη του εκτός έδρας αγώνα με την Γαλλία, όμως, όπως φαίνεται στα videos, όταν τα ηχεία ξεκίνησαν να παίζουν, τους περίμενε μια έκπληξη.

Αλλοι δεν αντέδρασαν καθόλου, άλλοι ήταν επιφυλακτικοί, άλλοι δεν μπορούσαν να το πιστέψουν και έψαχναν να δουν τι συμβαίνει όπως ο μπακ της Νάπολι, Ελσέιντ Χισάι. Τελικά διαπιστώθηκε ότι αυτός που ακούστηκε ήταν ο ύμνος της Ανδόρας, επόμενης αντιπάλου των Τρικολόρ στα προκριματικά.

Οι Αλβανοί είχαν προλάβει να κάνουν σαφές ότι δεν πρόκειται να παίξουν αν δεν ακουστεί ο ύμνος τους, όμως τα πάντα δυστυχώς δεν είχαν τελειώσει εκεί. Ο εκφωνητής του γηπέδου πήρε το μικρόφωνο για να βάλει σε μια τάξη τα πράγματα, όμως μάλλον τα έκανε ακόμα χειρότερα καθώς ζήτησε συγγνώμη από τους… Αρμένιους!

Τελικά οι Γάλλοι ζήτησαν και επίσημα συγγνώμη και η σέντρα του ματς καθυστέρησε για 8 λεπτά…

What is this UEFA?¿🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️

This is not our anthem🇦🇱

#albania #anthem #FRAALB pic.twitter.com/d01yQ20Ci1

