Έκλεψε την παράσταση με την ομιλία του ο Καντονά (video)

O θρυλικός Γάλλος παρέλαβε το βραβείο που απονέμει ο πρόεδρος της UEFA, χθες κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για την κλήρωση των ομίλων του Τσάμπιονς Λιγκ και για τη βράβευση των κορυφαίων της περσινής σεζόν.

Και δεν θα μπορούσε αυτός ο αντισυμβατικός τύπος να μην καταφέρει με τον δικό του τρόπο να «κλεψει» την παράσταση απευθυνόμενος σε όσους ήταν παρόντες στο φόρουμ Γκριμάλντι του Μονακό, στους σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου, αλλά όχι μόνο σε αυτούς.

Ο Καντονά πήρε το βραβείο του από τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου και κατόπιν μίλησε για το ποδόσφαιρο, για τον πόλεμο, για τη ζωή…

«As flies to wanton boys are we to thgods. (σ.σ. Σκηνή 4, Βασιλιάς Ληρ). Θα μας σκοτώσουν για τον αθλητισμό. Πολύ σύντομα η επιστήμη θα καταφέρει να επιβραδύνει το γέρασμα των κυττάρων μας και δεν αποκλείεται να κρατά ζωντανά τα κύτταρα μας και ίσως να είμαστε αιώνιοι. Μόνο τα δυστυχήματα, το έγκλημα, ο πόλεμος θα είναι σε θέση να μας σκοτώσουν και δυστυχώς στο μέλλον θα πολλαπλασιαστούν. Αγαπώ το ποδόσφαιρο» ήταν τα λόγια του Καντονά.

Πηγή: sdna.gr