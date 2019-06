Έγραψε ιστορία στο Μουντιάλ η Κάρλι Λόιντ!

Με πρωταγωνίστρια την Κάρλι Λόιντ, οι ΗΠΑ επικράτησαν με 3-0 της Χιλής για τη 2η αγωνιστική του 6ου ομίλου του Μουντιάλ Γυναικών που διεξάγεται στη Γαλλία κι εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στη φάση των «16», καθώς έκαναν έξι τους βαθμούς τους, μετά και το φοβερό 13-0 της πρεμιέρας επί της Ταϊλάνδης.

Η Λόιντ σκόραρε το πρώτο (11′) και το τρίτο (35′) γκολ της εθνικής της ομάδας με αποτέλεσμα να γίνει, σε ηλικία 36 ετών και 11 μηνών (16/07/1982) η γηραιότερη παίκτρια που σκοράρει περισσότερα από ένα γκολ σε έναν αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου!

Παράλληλα, η Λόιντ, που στο 81′ έχασε πέναλτι και την ευκαιρία να κάνει χατ-τρικ, έγινε η πρώτη ποδοσφαιρίστρια στην ιστορία που σκοράρει σε έξι διαδοχικούς αγώνες σε Μουντιάλ, ενώ έφτασε συνολικά τα 10 γκολ με το εθνόσημο και είναι η τρίτη σκόρερ στην ιστορία των ΗΠΑ, πίσω από τις Άμπι Γουάμπαχ (14) και Μισέλ Έικερς (12).

Αξίζει να σημειωθεί πως οι Αμερικανίδες, που κόντρα στη Χιλή είχαν 26 προσπάθειες και 9 στον στόχο (1 και 0 οι αντίστοιχοι αριθμοί των αντιπάλων τους) έφτασαν τις επτά σερί νίκες σε Μουντιάλ και μόνο η Νορβηγία (10, από το 1995 μέχρι το 1999) έχει κάνει μεγαλύτερο σερί.

Στην τρίτη και τελευταία αγωνιστική του ομίλου (Πέμπτη, 20/6) οι ΗΠΑ θα διεκδικήσουν την πρωτιά κόντρα στη Σουηδία που επίσης έχει έξι βαθμούς, καθώς νωρίτερα κέρδισε με 5-1 την Ταϊλάνδη.

1. ΗΠΑ 6 (16-0)

2. Σουηδία 6 (7-1)

3. Χιλή 0 (0-5)

4. Ταϊλάνδη 0 (1-18)

Η 3η αγωνιστική της φάσης των ομίλων αρχίζει τη Δευτέρα με τους αγώνες Κίνα-Ισπανία και Νότιος Αφρική-Γερμανία για τον 2ο όμιλο (19:00 ώρα Κύπρου) και τις αναμετρήσεις Νιγηρία-Γαλλία και Νότιος Κορέα-Νορβηγία για τον 1ο (22:00).

