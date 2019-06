Έφτασε τα 100 και ξεπέρασε (με διαφορά) Μέσι-Ρονάλντο ο Μπαπέ! (videos)

Ο Κιλιάν Μπαπέ δεν χαρακτηρίζεται τυχαία ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής της νέας γενιάς καθώς τα όσα κάνει τα τελευταία χρόνια είναι… εξωπραγματικά.

Στα πολλά ρεκόρ του ο νεαρός Γάλλος επιθετικός πρόσθεσε το βράδυ της Τρίτης ακόμη ένα, χάρη στο γκολ που σημείωσε με την εθνική του απέναντι στην Ανδόρα (4-0), ανοίγοντας το σκορ στο 11ο λεπτό.

Αυτό το τέρμα ήταν… ορόσημο για τον Μπαπέ, καθώς ήταν το Νο100 στην επαγγελματική του καριέρα, με τον αστέρα της Παρί να φτάνει σε τριψήφιο νούμερο σε ηλικία μόλις 20 ετών και 173 ημερών!

Μάλιστα, ο Γάλλος ξεπέρασε… και με διαφορά τους Μέσι και Ρονάλντο, καθώς ο Αργεντινός είχε φτάσει τα 100 γκολ σε ηλικία 22 ετών και 97 ημερών, ενώ ο Πορτογάλος έγινε… τριψήφιος σε ηλικία 22 ετών και 365 ημερών.

Από αυτά τα γκολ ο Μπαπέ έχει σκοράρει 60 με την Παρί, 27 με τη Μονακό και 13 με την εθνική Γαλλίας, σε συνολικά 180 αναμετρήσεις.

Αξίζει να σημειωθεί πως παράλληλα ισοφάρισε τον Ζαν Νικολά στην πρώτη θέση της λίστας των Γάλλων παικτών με τα περισσότερα γκολ με την εθνική πριν τα 21 τους χρόνια, ενώ έγινε επίσης ο πρώτος Γάλλος που ολοκληρώνει μια σεζόν με 44 γκολ, μετά τον Τιερί Ανρί την περίοδο 2003/04!

And @KMbappe is just getting started ⚡ pic.twitter.com/V2ijcm0968

— B/R Football (@brfootball) June 11, 2019