Δεν πρόλαβε να καθίσει στον πάγκο ο Ιβάν και αποτελεί παρελθόν

Παρελθόν από τον πάγκο της Εθνικής των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αποτελεί ο Ιβάν Γιοβάνοβις, προτού κοουτσάρει την ομάδα σε κανένα αγώνα. Η Ομοσπονδία της χώρας ανακοίνωσαν τη λύση του συμβολαίου του Σέρβου προπονητή.

Ο πρώην τεχνικός του ΑΠΟΕΛ ανακοινώθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο με την προοπτική να οδηγήσει την Εθνική των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 και το Ασιατικό κύπελλο του 2023.

Μετά όμως την εξάπλωση του κορωνοϊού και την αναβολή όλων των διεθνών αγώνων μέχρι νεωτέρας, αποφασίσθηκε να τερματιστεί η συνεργασία.

UAE FA Terminates The Contract of The National Team Coach Ivan Jovanovic .. pic.twitter.com/wuBkZZEi26

— UAEFA (@uaefa_ae) April 6, 2020