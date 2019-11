«Απογοητεύηκε» με… τη χαρά του Sky Sports o Moυρίνιο! (video)

Αν κάτι χαροποιεί το φίλαθλο κοινό για την επιστροφή του Ζοσέ Μουρίνιο στους πάγκους το πιθανότερο είναι να πρόκειται για τις ατάκες του.

Ο Πορτογάλος κόουτς μας έχει συνηθίσει εδώ και χρόνια να γίνεται viral είτε με τον έναν, είτε με τον άλλον τρόπο και η πρώτη του συνέντευξη Τύπου ως προπονητής της Τότεναμ περιλάμβανε αρκετά ωραία στιγμιότυπα.

Ένα από αυτά ήταν η ατάκα που έριξε σε ρεπόρτερ του Sky Sports, του δικτύου δηλαδή όπου μέχρι πρότινος δούλευε ως σχολιαστής.

«Καλωσόρισες στην Τότεναμ και στην Premier League, χαιρόμαστε που σε έχουμε πίσω. Είπες το καλοκαίρι πως στην πρώτη του συνέντευξη Τύπου στην επόμενη σου ομάδα θα χαμογελάς και όντως αυτό κάνεις», του είπε ο δημοσιογράφος.

«Είμαι λίγο απογοητευμένος που χαίρεσαι που είμαι εδώ. Γιατί πίστευα ότι θα θέλατε να με κρατήσετε στο Sky Sports», απάντησε ο Μουρίνιο κάνοντας τον ρεπόρτερ να γελάσει, ενώ ακολούθως πρόσθεσε:

«Αλλά είναι εντάξει, είμαστε φίλοι και ξέρεις πολύ καλά ότι απόλαυσα αυτό που έκανα, όμως αυτή είναι η ζωή μου, εδώ ανήκω, αυτό είναι που πραγματικά με χάνει χαρούμενο».

Δείτε το σχετικό στιγμιότυπο:

Jose Mourinho took a cheeky dig at his former employers, Sky Sports, and had the press room howling 😂 pic.twitter.com/GHudMT7rhn

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) November 22, 2019