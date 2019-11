Αποδοκιμασίες από τους ultras στην προπόνηση της Νάπολι

Το κλίμα είναι πολύ βαρύ στη Νάπολι λόγω των άσχημων αποτελεσμάτων στο πρωτάθλημα, ενώ υπήρξε και χάσμα ανάμεσα στον Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις και τους ποδοσφαιριστές, με τον Κάρλο Αντσελότι να προσπαθεί να μείνει στη μέση, με αφορμή την απομόνωση στο προπονητικό κέντρο που δεν δέχθηκε η ομάδα.

Μέσα σε όλα αυτά, η προπόνηση της Πέμπτης ήταν ανοιχτή για κατόχους διαρκείας και τελικά βρέθηκαν εκεί και 150 οργανωμένοι οπαδοί, οι οποίοι αποδοκίμασαν τους παίκτες και ειδικά τους Ινσίνιε-Μέρτενς-Καγιεχόν, ζήτησαν σεβασμό και ενημέρωσαν ότι θα τα πουν από κοντά στα κλαμπ και στο τέλος έκραξαν και τον Ντε Λαουρέντις, φωνάζοντας πως μόνο αυτός κερδίζει από όλο αυτό.

Il #Napoli scende in campo per l’allenamento a porte aperte (per gli abbonati)

Dai Distinti del San Paolo c’è chi urla “Merde! Via!” e fischia i calciatori sul terreno di gioco, e c’è chi ‘incita’ #Ancelotti (“Mister, vai via”) pic.twitter.com/0TTvONfm3T

