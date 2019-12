Απίθανος: Η γλυκύτατη αντίδραση του Ματέο Μέσι στον θρίαμβο του μπαμπά! (video)

Ο Λιονέλ Μέσι έγραψε ιστορία κατακτώντας τη «Χρυσή Μπάλα» για έκτη φορά στην καριέρα του και ο Ματέο Μέσι είναι μες στην… τρελή χαρά!

Υπερ-παίκτης: Νικητής της «Χρυσής Μπάλας» για 6η φορά ο Λιονέλ Μέσι! (videos)

Αν και τεσσάρων ετών, σίγουρα θα έχει ήδη αρχίσει να καταλαβαίνει κάποια πράγματα για το ποδόσφαιρο και για το πόσο σπουδαίος είναι ο πατέρας του και όταν ο Αργεντινός σταρ ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο του κορυφαίου του κόσμου, ο μικρός Ματέο -εν αντιθέσει με τον πιο συγκρατημένο μεγάλο του αδελφό, Τιάγκο- είχε την πιο καταπληκτική, γλυκύτατη αντίδραση!

Απολαύστε τον στο σύντομο video…

😆 When your dad became the 2019 Ballon d’Or ! #ballondor pic.twitter.com/E1WMm0fkCT

— #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019