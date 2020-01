Ανυπομονεί για… Αντετοκούνμπο ο Νεϊμάρ – ΒΙΝΤΕΟ

Οι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο θα αγωνιστούν απέναντι στους Χόρνετς στο Παρίσι σε έναν ιδιαίτερο αγώνα που θα γίνει την Παρασκευή στο πλαίσιο των Global Games και ο Νεϊμάρ… ανυπομονεί!

Ο Βραζιλιάνος αστέρας της Παρί φαίνεται πως είναι θαυμαστής του «Greek Freak» και με βίντεο που δημοσίευσε αναφέρει:

«Γεια σας. Έμαθα ότι ο Γιάννης και οι Μπακς έρχονται στο Παρίσι. Ελπίζω να απολαύσουν την πόλη. Θα σας δω στο παιχνίδι!».

Cheers @neymarjr!! See you soon!!

Valeu Neymar…. até breve. Vai Bucks!!@redbullhoops | #FearTheDeer pic.twitter.com/IgvWcLrNRo

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 20, 2020