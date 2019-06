Ανακοινώθηκε από τη νέα του ομάδα ο Στρέπελ

Προπονητής της Αλ Τζαζίρα με κάθε επισημότητα είναι από σήμερα ο Γιούργκεν Στρέπελ.

Ο Ολλανδός πρώην προπονητής της Ανόρθωσης ανακοινώθηκε από την ομάδα του Άμπου Ντάμπι που αγωνίζεται στο πρωτάθλημα των ΗΑΕ (UAE Pro-League).

Tην περσινή σεζόν η Αλ Τζαζίρα κατετάγη πέμπτη χάνοντας για έναν βαθμό την ευκαιρία να αγωνιστεί στο ασιατικό Champions League, ενώ έχει κατακτήσει δύο πρωταθλήματα, το 2011 και το 2017.

«Η περιπέτεια με εξιτάρει, αλλά φυσικά δεν μπορώ να πω πως η οικονομική παράμετρος δεν έπαιξε ρόλο. Είναι μια ευκαιρία που δεν μπορείς να την αφήσεις να περάσει» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Στρέπελ, το όνομα του οποίου έπαιξε τις τελευταίες εβδομάδες για ορισμένες ομάδες της πατρίδας του, όπως η Ντε Γκράφσαπ, η Νάιμεχεν και η ΦΦΦ-Φένλο.

#Official: Al Jazira Names #Jurgen_Streppel as First Football Team Coach pic.twitter.com/TNQS6Z7ARe

— Al Jazira Club (@AlJazira_uae_EN) June 16, 2019