Ανακοινώθηκε από τη νέα του ομάδα ο Μπάλογκ

Ποδοσφαιριστής της Χαλ Σίτι κι επίσημα είναι από σήμερα ο Νόρμπερτ Μπάλογκ.

Ο Ούγγρος πρώην επιθετικός του ΑΠΟΕΛ, που έμεινε ελεύθερος από την Παλέρμο, ανακοινώθηκε από την αγγλική ομάδα, που φέτος αγωνίζεται στην Championship.

Ο Μπάλογκ πέρασε αρχικά από δοκιμαστικά και προφανώς ικανοποίησε τον προπονητή της ομάδας, Γκραντ ΜακΚάν, υπογράφοντας μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας, με τη Χαλ να έχει οψιόν ανανέωσης για ακόμη έναν χρόνο.

«Ο 23χρονος υπέγραψε αφότου εντυπωσίασε τον προπονητή κατά τη διάρκεια επιτυχημένης δοκιμαστικής περιόδου» αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση.

📝 Hull City have completed the signing of Hungarian international striker Norbert Balogh.#hcafc | #theTigers

— Hull City (@HullCity) September 14, 2019