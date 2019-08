Ανακοίνωσε Μουρίνιο το SkySports: «Ανυπομονώ!»

«Η Premier League είναι μια ξεχωριστή διοργάνωση για μένα, χρειάζεται τόση πολλή δουλειά για να την κερδίζεις και δεν μπορείς να φύγεις το βλέμμα σου από τους αγώνες κάθε εβδομάδα» είπε ο Μουρίνιο και πρόσθεσε:

«Το Sky Sports είναι το σπίτι της Premier League και είναι με μεγάλη χαρά που εντάσσομαι σε αυτή την ομάδα για να βοηθήσω να κατανοηθεί και να εξηγηθεί τι συμβαίνει σε κάθε παιχνίδι. Το ποδόσφαιρο είναι ένα μεγάλο πάθος, σημαίνει τόσα πολλά για τους φιλάθλους και ανυπομονώ να αποτελέσω μέρος της Premier League μαζί τους μέχρι να επιστρέψω στη θέση μου στον πάγκο».

«Το Sky Sports έχει υπέροχη ομάδα και ήδη έγινε ακόμη καλύτερη με τον Ζοσέ. Φέρνει τρομερή επιτυχία όπου πάει και θα έχουμε εξαιρετική ανάλυση από έναν άνθρωπο που είναι στο κορυφαίο επίπεδο προπονητικής εδώ και δύο δεκαετίες» είπε ο διευθυντής του ποδοσφαιρικού τμήματος του Sky Sports, Γκάρι Χιους.

✍️ NEW SEASON, NEW SIGNING ✍️

Three-time Premier League winner Jose Mourinho will join the Sky Sports team as part of its biggest ever season of football. pic.twitter.com/0XuJgwe0TT

— Sky Sports (@SkySports) August 10, 2019