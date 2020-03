Αγγλία-Ιταλία: Αντί φιλικό, μηνύματα αλληλεγγύης – «Θα κερδίσουμε μαζί»

Aν ο κορωνοϊός δεν είχε κάνει την εμφάνισή του, το βράδυ της Παρασκευής (27/3) η Εθνική Αγγλίας θα φιλοξενούσε την αντίστοιχη της Ιταλίας, σε ένα από τα τελευταία φιλικά των δύο ομάδων πριν από τη συμμετοχή τους στο Euro 2020.

Η πανδημία, παρ’ όλα αυτά, που εξαπλώθηκε σε ολόκληρο σχεδόν τον πλανήτη και μέχρι στιγμής έχει απολογισμό περισσότερους από 25.000 νεκρούς και περισσότερα από 580.000 κρούσματα παγκοσμίως, έχει αναβάλει κάθε αθλητική δραστηριότητα στα πλείστα μέρη της γης.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα βεβαίως να ακυρωθεί και το φιλικό μεταξύ των «τριών λιονταριών» και της «Σκουάντρα Ατζούρα», όμως οι Άγγλοι φρόντισαν να στείλουν ένα μήνυμα αλληλεγγύης στους Ιταλούς, μέσω του Γουέμπλεϊ, του γηπέδου που θα φιλοξενούσε την αναμέτρηση της Παρασκευής, και το οποίο «ντύθηκε» σε ιταλικά χρώματα…

«Είμαστε χωριστά, αλλά είμαστε μαζί. Φόρτσα Ιταλία» αναγράφει η φωτεινή επιγραφή στο επιβλητικό στάδιο του Λονδίνου, στέλνοντας μήνυμα συμπαράστασης στην Ιταλία, την οποία ο κορωνοϊός έχει «θερίσει» πιο πολύ από κάθε άλλη χώρα, μετρώντας 9,134 νεκρούς -969 εκ των οποίων στο τελευταίο 24ωρο- και συνολικά 86,498 κρούσματα.

Αντίστοιχο μήνυμα έστειλε στους «ατζούρι» και ο επίσημος λογαριασμός της Εθνικής Αγγλίας στα social media, δημοσιεύοντας τη σχετική φωτογραφία: «Μπορεί να μη μοιραζόμαστε το γήπεδο απόψε, όμως είμαστε μαζί και ενωμένοι σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

«Ωραία τα λες, Αγγλία, ευχαριστούμε! Θα κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα μαζί» ήταν η απάντηση των Ιταλών στους Άγγλους, που με τη σειρά τους μετρούν 759 νεκρούς και 14.543 κρούσματα…

Well said @England, thank you 👏👏👏

We’ll win this match together! 💙🇮🇹🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#StayHomeSaveLives https://t.co/39665OzMnW

— Italy (@azzurri) March 27, 2020