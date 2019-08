«Άγγιξε» το ρεκόρ η Σίτι – Το απίθανο 22/99!

Το τρομερό 5-0 της Σίτι μέσα στην έδρα της Γουεστ Χαμ αποτελεί τη μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία της ομάδας του Μάντσεστερ σε πρεμιέρα της Premier League και «άγγιξε» το απόλυτο ρεκόρ της Τσέλσι από το 2010 (6-0 τη Γουεστ Μπρομ).

«Απάντησε» με πεντάρα και… καυτό Στέρλινγκ η Σίτι! (video)

Παράλληλα, η ομάδα του Γκουαρντιόλα έχει συντρίψει για πέμπτη φορά σε ισάριθμα παιχνίδια τα «σφυριά» στο London Stadium, όπου αγωνίζονται από τη σεζόν 2016/17!

Μάλιστα, από τα 99 γκολ που έχει δεχθεί η Γουεστ Χαμ στο εν λόγω γήπεδο, τα 22 τα έχει σκοράρει η Σίτι, μέσα σε μόλις πέντε αγώνες (το 7% των 68 ματς που έδωσε εκεί η Γουεστ Χαμ)!

Τα Γουεστ Χαμ-Σίτι στο London Stadium:

06/01/17 FA Cup 0-5

01/02/17 Premier League 0-4

29/04/18 Premier League 1-4

24/11/18 Premier League 0-4

10/08/19 Premier League 0-5

West Ham have conceded 99 goals in all competitions at the London Stadium.

Manchester City have scored 22 of those goals despite only playing in 5 of the 68 games at the stadium (7%).

🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/b4oPytfZD5

— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) August 10, 2019