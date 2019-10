Αδιανόητο: Το ξεκάθαρο χέρι που δεν «είδε» ο ρεφ και μπήκε γκολ (video)

Ένα από τα πιο… viral στιγμιότυπα της χρονιάς περιλάμβανε ο χθεσινός (22/10) αγώνας ανάμεσα σε Πλίμουθ και Λέιτον Όριεντ για τη League 2, που ολοκληρώθηκε με ευρεία νίκη 4-0 των γηπεδούχων.

Πρόκειται για το πρώτο γκολ της αναμέτρησης (14′), που δεν έπρεπε να μετρήσει καθώς πριν σημειωθεί, παίκτης των γηπεδούχων, ο Ζακ Ρούντεν (δανεικός από τη Ρέιντζερς), έκανε ξεκάθαρο χέρι, δίνοντας ουσιαστικά… μπουνιά στην μπάλα!

Ο πορτιέρο της Λέιτον Όριεντ απέκρουσε όμως αμέσως μετά ο Ζοελ Γκραντ με σουτ την έστειλε στα δίκτυα, με τους παίκτες των φιλοξενουμένων να… ωρύονται, χωρίς αποτέλεσμα αφού το γκολ μέτρησε κανονικά…

😲 How on earth was handball not given in the build up to this goal?! No wonder Leyton Orient feel aggrieved…#LOFC pic.twitter.com/SKJG51CzsV

— Sporting Life Football (@SportingLifeFC) October 23, 2019