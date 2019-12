Αδιανόητο γκολ-τακουνάκι από Σουάρες! (video)

Ένα από τα καλύτερα γκολ της χρονιάς σημείωσε ο Λουίς Σουάρες στο εντός έδρας παιχνίδι της Μπαρτσελόνα με τη Μαγιόρκα!

Στο 43ο λεπτό και με τους μπλαουγκράνα ήδη μπροστά στο σκορ με 3-1, ο Ουρουγουανός πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή από πάσα του Ντε Γιονγκ και με εκπληκτικό τακουνάκι σήκωσε την μπάλα και την έστειλε στα δίχτυα!

Μάλιστα, του τέρματος προηγήθηκε πανέμορφη ομαδική προσπάθεια από τους παίκτες της Μπαρτσελόνα με εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας.

Δείτε το τρομερό γκολ του Σουάρες:



The build up to the back heel goal from Luis Suarez #FCBarcelona pic.twitter.com/uIO2FO2Qzm

— Lulu Frik (@_LuLuLEMon) December 7, 2019