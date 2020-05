Διερευνητικές επαφές ΝΒΑ-Disney για την επανεκκίνηση της σεζόν

Tη στιγμή που το ενδεχόμενο επανέναρξης του ΝΒΑ αρχίζει να κερδίζει διαρκώς έδαφος, ο κομισάριος Άνταμ Σιλβερ και επιτελικά στελέχη της κορυφαίας λίγκας έχουν ανοίξει διερευνητικό κύκλο συζητήσεων με την Walt Disney προκειμένου να εξετάσουν να συνεχιστεί η σεζόν στο ESPN Wide World of Sports Complex στο Ορλάντο της Φλόριντα, σύμφωνα και με τον εκπρόσωπο του ΝΒΑ, Μάικ Μπας.

Όπως σχολίασε και ο Μπας, στόχος του ΝΒΑ είναι να επανεκκινήσει στα τέλη Ιουλίου. Ήδη γίνονται επαφές για τη διεξαγωγή αγώνων σε δύο πόλεις, στο Λας Βέγκας και το Ορλάντο της Φλόριντα. Ωστόσο, πλέον, κερδίζει έδαφος το σχέδιο ολοκλήρωσης όλου του πρωταθλήματος σε μία τοποθεσία και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις της Walt Disney.

Πηγή της εταιρείας σχολίασε για την εξέλιξη της υπόθεσης: «Το σχέδιο μας είναι ξεκάθαρο και ολοκληρωμένο. Είμαστε έτοιμοι να φιλοξενήσουμε το ΝΒΑ για όσο διάστημα χρειάζεται προκειμένου να ολοκληρωθεί η σεζόν. Πιστεύουμε ότι έχουμε την κορυφαία εγκατάσταση για να διαχειριστούμε αυτό το μέγεθος, λόγω των σημαντικών πόρων μας».

Έτσι κι αλλιώς το ΝΒΑ και η Disney, που έχει και το ESPN έχουν στενή συνεργασία. Στο παρελθόν στην ίδια εγκατάσταση πραγματοποιήθηκε το predraft camp.

Spoke with a source from Walt Disney World moments ago: “Our plan is very comprehensive. We’re prepared to host the NBA for as long as it takes to finish this season. We believe we are the best suited site to handle something of this magnitude due to our considerable resources.”

— Keith Smith (@KeithSmithNBA) May 23, 2020