Διακοπή στο Nτούντελανζ-Καραμπάχ επειδή κατέβηκε drone με σημαία της Αρμενίας (vid)

Για λόγους ασφαλείας στο 30’ της αναμέτρησης ανάμεσα στην Ντούντελανζ και την Καραμπάχ, οι οποίες αγωνίζονται στον όμιλο του ΑΠΟΕΛ, υπήρξε διακοπή του αγώνα λόγω… εισβολής ενός drone που είχε πάνω του τη σημαία της Αρμενίας.

Από εκείνο το λεπτό υπήρξε αναστάτωση και διακοπή στον αγώνα. Ως γνωστό οι Αζερμπαϊτζανοί και οι Αρμένιοι δεν έχουν τις καλύτερες σχέσεις και προφανώς η κίνηση αυτή έχει να κάνει με πολιτικούς σκοπούς.

Το γεγονός αυτό έφερε την αντίδραση των παικτών των φιλοξενουμένων και αποχώρησαν. Μετά από διαβουλεύσεις επέστρεψαν στον αγωνιστικό χώρο και μετά από 25λεπτη διακοπή το παιχνίδι επανήρχισε.

Σε μήνυμά της η Ντουντελάνζ εξέφρασε τις απολογίες της για το συμβάν: «Απολογούμαστε στους φιλοξενούμενους μας. Δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό που έγινε. Θα βρούμε τι συνέβη».

Να σημειώσουμε ότι μέχρι εκείνο το λεπτό η Καραμπάχ ήταν μπροστά στο σκορ με 2-0.

Europa League game F91 vs Qarabag suspended after a drone with Political message flew over the players…. pic.twitter.com/Igr07SOhbs

— ‘Tobi (@AlhajiSpartan) October 3, 2019