Δεν υπάρχει παιδί που να λέει όχι σε «κόλλα 5» του Ρονάλντο – Ακόμα και αυτό του Μάτιτς (vid)

Πολύ τυχερός ο γιος του Νεμάνια Μάτιτς και ένας φίλος του μετά το παιχνίδι της Σερβίας με την Πορτογαλία καθώς συναντήθηκαν με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Μετά τη λήξη του ματς ο Μάτιτς πήγε τον γιο του μαζί με ένα φίλο του έξω από τα αποδυτήρια της Πορτογαλίας και οι μικροί γνώρισαν τον Κριστιάνο Ρονάλντο βγάζοντας φωτογραφίες μαζί του.

So Nemanja Matić just brought his son and his son’s friend to meet @Cristiano after the match between Serbia 🇷🇸 and Portugal 🇵🇹.

Ronaldo took his time with the boys and also spoke a little bit with Matić.

Portugal won 4-2, with Cristiano scoring the 3rd goal. #SRBPOR #MUFC pic.twitter.com/HsHm2cYY7X

— MONDO Sport (@Mondo_Sport) 7 September 2019

Πηγή: gazzetta.gr