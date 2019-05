Δεν κόστισε η γκάφα ολκής στην Τσάρλτον: Κέρδισε την άνοδο στη Championship και άνοιξαν σαμπάνιες (video/pic)

Την επιστροφή της στη Championship μέσω του τελικού των πλέι οφ ανόδου πανηγυρίζει η Τσάρλτον, που επικράτησε της Σάντερλαντ στις καθυστερήσεις με σκορ 2-1 στο «Γουέμπλεϊ».

Αν και οι «μαυρόγατες» ήταν πολύ κοντά στο να κάνουν το βήμα για να διορθώσουν τα προηγούμενα χρόνια και να επιστρέψουν στην ανώτερη κατηγορία μία σεζόν αργότερα από άλλη βάση αν αυτό ήταν δυνατό, εν τέλει θα αγωνίζονται στην League One και την ερχόμενη σεζόν.

Η ομάδα του Τζακ Ρος βρέθηκε να προηγείται 1-0 από το πρώτο πεντάλεπτο χάρη σε ένα αυτογκόλ, ωστόσο στο δεύτερο ημίχρονο είδε το σκηνικό να ανατρέπεται πλήρως, έχοντας μάλιστα ισοφαριστεί μισή ώρα μετά το δικό της τέρμα (35′).

Το σενάριο ήταν πολύ άσχημο για εκείνη και συνάμα ονειρεμένο για τους τυπικά γηπεδούχους, που βρήκαν τέρμα στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων από τον Πάτρικ Μπάουερ και εκπλήρωσαν το όνειρο για επιστροφή τους στη Championship.

Ήταν η τρίτη σερί σεζόν που η Τσάρλτον εμφανίστηκε στην τρίτη τη τάξει κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.

