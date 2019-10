Δεν έχει προηγούμενο: Σε αυτό το πρωτάθλημα εννέα ομάδες διεκδικούν την κορυφή! (pics)

Πολλές φορές το γερμανικό πρωτάθλημα έχει χαρακτηριστεί απ’ τα πιο συναρπαστικά στην Ευρώπη μολονότι υπάρχει η κυριαρχία της Μπάγερν Μονάχου.

Αυτό που συμβαίνει ωστόσο στο ξεκίνημα της τρέχουσας σεζόν δεν έχει προηγούμενο στην Bundesliga καθώς ούτε μία, ούτε δύο αλλά εννέα (!) ομάδες βρίσκονται σε τροχιά κορυφής.

Είναι ενδεικτικό ότι η διαφορά που χωρίζει τους δύο πρώτους από την ένατη Λεβερκούζεν είναι μόλις δύο βαθμοί. Μάλιστα στην κορυφή της βαθμολογίας δεν βρίσκεται η συνήθης ύποπτη Μπάγερν, ούτε καν η Ντόρτμουντ αλλά η Γκλάντμπαχ και η Βόλφσμπουργκ που έχουν από δεκαέξι βαθμούς.

Ακολουθούν με δεκαπέντε η ομάδα της Βαυαρίας κι ο σύλλογος της Βεστφαλίας, που είναι και τα παραδοσιακά φαβορί για τον τίτλο, και η Λειψία, ενώ έπονται με δεκατέσσερις βαθμούς η Φράιμπουργκ, η Σάλκε, η Αϊντραχτ Φρανκφούρτης και η Λεβερκούζεν.

Here’s how things played out around the league this weekend 🔢 pic.twitter.com/2Yh6qhcgCJ

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) October 20, 2019