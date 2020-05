Δεκαπέντε χρόνια μετά την πρώτη φορά του Μέσι – ΒΙΝΤΕΟ

Ήταν 1η Μαΐου 2005, όταν ο Λιονέλ Μέσι σημείωσε το παρθενικό του τέρμα με την πρώτη ομάδα της Μπαρστελόνα.

Δεκαπέντε χρόνια πριν, ο διάσημος Αργεντινός έστειλε την μπάλα στα δίκτυα, όταν ο Ροναλντίνιο, ένας από τους πρώτους του μέντορες, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ισπανική εφημερίδα «As», τον έβγαλε μόνο του πριν από τον Ραούλ Βαλμπουένα.

Ο επιθετικός από το Ροσάριο, που δεν είχε ακόμη γίνει δεκαοκτώ ετών, σήκωσε τη μπάλα με το αριστερό του πόδι, πάνω από τον τερματοφύλακα της Αλμπαθέτε. Μετά το προβάδισμα του Σαμουέλ Ετό, ο Μέσι διπλασίασε τα τέρματα των «μπλαουγκράνα» και αυτοί μετά από έξι χρόνια πανηγύρισαν την κατάκτηση του τίτλου.

Δεκαπέντε χρόνια αργότερα, ο Αργεντινός άσος έχει σημειώσει 627 γκολ με τη Μπαρτσελόνα , που ισοδυναμεί με μέσο όρο πάνω από 39 ετησίως. Κατά τις τελευταίες έντεκα πλήρεις σεζόν, έχει κατά μέσο όρο 51 γκολ.

Ας θυμηθούμε το πρώτο τέρμα του με τη Μπαρτσελόνα:

G⚽AL OF THE DAY!

🔙 Today marks 1️⃣5️⃣ years since Leo #Messi scored his FIRST GOAL for Barça!

The rest is history…❤️💙 pic.twitter.com/wiYJ9gmCZW

— FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) May 1, 2020