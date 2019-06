Copa America: Έσπασε ρεκόρ από το 1946 και έγραψε ιστορία με την Παραγουάη ο Όσκαρ Καρντόσο

Θύμα έκπληξης έπεσε η Παραγουάη στο εναρκτήριο παιχνίδι της για το Copa America, παραχωρώντας ισοπαλία (2-2) απέναντι στο Κατάρ.

Το σκορ για τους «αλμπιρόχας» άνοιξε ένας παλιός μας γνώριμος από το πέρασμα του στην Ελλάδα, ο Όσκαρ Καρντόσο.

Ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού μπορεί να διανύει το τριακοστό έκτος έτος της ηλικίας του, όμως ξεκίνησε βασικός πετυχαίνοντας μάλιστα τέρμα από το σημείο του πέναλτι, πραγματοποιώντας μια άπιαστη εκτέλεση.

Το σημαντικό όμως για τον Καρντόσο ήταν πως με αυτό το τέρμα έσπασε ένα στοιχειωμένο ρεκόρ το οποίο κρατούσε από το πολύ μακρινό 1946.

Τι έπραξε όμως ο 36χρονος στράικερ; Έγινε ο γηραιότερος ποδοσφαιριστής που σκοράρει με την φανέλα της Παραγουάης στη διοργάνωση, παίρνοντας το ρεκόρ από τον Ντελφίν Μπενίτες Κάσερες που το είχε πράξει στα τριάντα πέντε του.

GOAL!!

Paraguay 1-0 Qatar

⚽️ Oscar Cardozo converts the penalty and Paraguay are off to a good start here

#PARQAT #PARxQAR #CopaAmerica pic.twitter.com/vHVfP8H2K0

— SportCentre (@SportCentre8) June 16, 2019