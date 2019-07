Copa Africa: Πέρασε στα προημιτελικά η Νιγηρία με ανατροπή, νέα παράταση στην άφιξη Ουζόχο

Σε ένα από τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του Copa Africa, η Νιγηρία κατάφερε να προκριθεί στους προημιτελικούς της διοργάνωσης μετά τη νίκη της με 3-2 επί του Καμερούν στην Αλεξάνδρεια.

Μάλιστα, η αναμέτρηση «σημαδεύτηκε» από τη διπλή ανατροπή στη διάρκειά του, με τους «σούπερ αετούς» να προηγούνται, τους «αδάμαστους λέοντες» να «επιστρέφουν» και να παίρνουν εκείνοι το προβάδισμα, αλλά τελικά οι Νιγηριανοί ήταν αυτοί που πανηγύρισαν με δύο απανωτά τέρματα μέσα σε τέσσερα λεπτά στο δεύτερο μέρος.

It’s all over in Alexandria. The @NGSuperEagles have soared into the #TotalAFCON2019 Quarterfinals. Congrats Nigerians, thank you for your support!! #SoarSuperEagles #Team9jaStrong #NGACMR pic.twitter.com/MMSFwX06V6

— 🇳🇬 Super Eagles (@NGSuperEagles) July 6, 2019