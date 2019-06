Χοσέ Αντόνιο Ρέγιες: Οι πρώτες αντιδράσεις της ποδοσφαιρικής κοινότητας για το τραγικό τέλος (pics)

Σοκ προκάλεσε στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Χοσέ Αντόνιο Ρέγιες σε τροχαίο δυστύχημα το πρωί του Σαββάτου (1/6) σε ηλικία τριάντα έξι ετών.

Τόσο νέος, αλλά με τόσα σπουδαία πράγματα που άφησε στο διάβα του. Ο Ρέγιες ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Σεβίλλης και εκεί ξεκίνησε την πορεία του, για να φορέσει την φανέλα και της ανδρικής ομάδας, όπου για χρόνια υπήρξε και αρχηγός της.

Στη Σεβίλλη αγωνίστηκε και έφτασε σε τρεις κατακτήσεις Europa League. Ακολούθησε η μεταγραφή στην Αρσεναλ το 2004. Με τους «κανονιέρηδες» ο Ρέγιες κατέκτησε πρωτάθλημα, κύπελλο και Λιγκ Καπ.

Το 2006 επέστρεψε στην Ισπανία, αλλά για λογαριασμό της Ρεάλ Μαδρίτης (ως δανεικός), με την οποία κατέκτησε επίσης ένα πρωτάθλημα.

Ακολούθησε η Ατλέτικο Μαδρίτης, με τα χρώματα της οποίας κατέκτησε επίσης δύο Europa League και ένα Super Cup. Στη συνέχεια θήτευσε σε Μπενφίκα, Εσπανιόλ, Κόρντομπα, Τσινιάνγκ Λέοπαρντ, ενώ φέτος φόρεσε τη φανέλα της Εξτρεμαδούρα.

Σε εθνικό επίπεδο, ο Ισπανός άσος φόρεσε είκοσι ένα φορές τη φανέλα με το εθνόσημο στο στήθος, πετυχαίνοντας τέσσερα τέρματα.

Everyone at UEFA is shocked & hugely saddened to learn that José Antonio Reyes has died aged 35.

A Spanish international with 5 @EuropaLeague titles, Reyes will be sorely missed by the football world.

Our thoughts are with his family & friends at this terrible time. pic.twitter.com/EW4btJ9Vf9

— UEFA (@UEFA) June 1, 2019