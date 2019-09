Χωρίς Μέσι η ενδεκάδα της Μπαρτσελόνα, γράφει ιστορία ο Φατί (pic)

Χωρίς τον Λιονέλ Μέσι θα παραταχθεί η Μπαρτσελόνα στο αποψινό παιχνίδι (22.00) με τη Ντόρτμουντ, για την πρεμιέρα των ομίλων του Champions League.

Ο αστέρας των Καταλανών ξεπέρασε τον τραυματισμό του που είχε αποκομίσει στην προετοιμασία των «μπλαουγκράνα» και συμπεριελήφθη στην αποστολή της ομάδας του για το εκτός έδρας παιχνίδι με τους Βεστφαλούς.

Εντούτοις ο Ερνέστο Βαλβέρδε αποφάσισε να μην ξεκινήσει τον Αργεντίνο άσο στην αρχική ενδεκάδα της Μπαρτσελόνα, στην οποία θα πάρει θέση ο ταλαντούχος Φατί, ο οποίος θα γίνει ο νεότερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία των Καταλανών που θα είναι βασικός στη διοργάνωση.

👏 With 1⃣6⃣ years and 3⃣5⃣1⃣ days, Ansu Fati is the youngest Barça player in the history to make his debut in the Champions League. pic.twitter.com/mQcc9ez9nr

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 17, 2019