Χόρεψαν, τραγούδησαν και έδωσαν διακόσιες λίρες σε μουσικό του δρόμου οι Άγγλοι οπαδοί! (video)

Πάντοτε το νόμισμα θα έχει δυο όψεις. Και οι Άγγλοι οπαδοί έδειξαν πως πέρα από εκείνους που πίνουν και ψάχνουν την παραμικρή αφορμή για να κάνουν χαμό, υπάρχουν κι αυτοί που δίνουν το παράδειγμα φτιάχνοντας ωραίες μικρές ιστορίες.

Οι Άγγλοι ταξιδιώτες παραμένουν στην Πορτογαλία για να στηρίξουν και σήμερα την εθνική ομάδα της πατρίδας τους στον μικρό τελικό του Nations League απέναντι στην Ελβετία (16:00), έπειτα από την ήττα (3-1) στην παράταση, στα ημιτελικά, κόντρα στους Ολλανδούς.

Το πρωί της Κυριακής, λοιπόν, αρκετοί οπαδοί της ομάδας του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ συγκεντρώθηκαν σε σημείο όπου μια μουσικός του δρόμου τραγουδούσε κι άρχισαν να χορεύουν και να τραγουδούν μαζί της.

Στο τέλος, της άφησαν και διακόσιες αγγλικές λίρες, βοηθώντας τη πολύ σημαντικά στη συγκέντρωση των χρημάτων που επιδίδεται κάθε μέρα.

Δείτε το συγκεκριμένο περιστατικό:

A group of England fans were seen in Porto signing along to a local street busker yesterday and reportedly gave her up to €200 in donations!

That’s what we like to see. 👏

🎥 @MattyBurrows1pic.twitter.com/ismQlNFGnF

— Footy Accumulators (@FootyAccums) June 9, 2019