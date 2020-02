Χοντρή ζημιά με Ντεμπελέ, η ιστορία επαναλαμβάνεται

Ο τρομερά ταλαιπωρημένος από τραυματισμούς, Ουσμάν Ντεμπελέ, ετοιμάζεται γι’ ακόμα μια μακρά περίοδο απουσίας από τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις του με τη Μπαρτσελόνα.

Όπως ενημέρωσαν επίσημα οι «μπλαουγκράνα», ο Γάλλος επιθετικός θα χρειαστεί να υποβληθεί σε επέμβαση στις 11 του μηνός στη Φινλανδία στον τένοντα που έχει σχίσει σε μυ στο δεξί του πόδι.

Πίσω στο 2017 όταν είχε υποστεί ξανά παρόμοιο τραυματισμό και είχε υποβληθεί στην ίδια επέμβαση, πάλι στη Φινλανδία, είχε χρειαστεί εκατόν έξι μέρες για να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.

[MEDICAL REPORT]@Dembouz will undergo surgery to treat his right hamstring tear on Tuesday, February 11 in Finland. Information on his approximate expected recovery time will be given once the operation has been carried out.https://t.co/KamzExiF2Q

— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 6, 2020