Χειρουργείο και επιστροφή με την επανέναρξη της Bundesliga για Κουτίνιο

Σε περίπου δύο εβδομάδες θα αρχίσει το πρόγραμμα αποκατάστασης ο Φιλίπ Κουτίνο μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε σήμερα (24/4) ο Φιλίπ Κουτίνο.

Ο 27χρονος Βραζιλιάνος της Μπάγερν Μoνάχου, ο οποίος έχει δοθεί δανεικός από την Μπαρτσελόνα για μία σεζόν, αναμένεται να είναι ετοιμοπόλεμος για το υπόλοιπο της Bundesliga, η οποία έχει τεθεί σε αναστολή από τα μέσα Μαρτίου, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Ο μέσος των πρωταθλητών Γερμανίας, μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να εντυπωσιάσει στη Γερμανία και φέρεται να αποτελεί στόχο πολλών συλλόγων της αγγλικής Premier League. Το γερμανικό πρωτάθλημα αναμένεται να επανεκκινήσει μέσα στον επόμενο μήνα, με τις αναμετρήσεις να διεξάγονται χωρίς θεατές.

Υπενθυμίζεται ότι η Μπάγερν έχει εξασφαλίσει μία διαφορά τεσσάρων βαθμών στην κορυφή της κατάταξης και παραμένει στο «κυνήγι» του όγδοου διαδοχικού πρωταθλήματος.

ℹ️ @Phil_Coutinho underwent surgery on his right ankle on Friday. The operation was successful and Coutinho will be able to begin his recovery programme in around 14 days. #ComeBackStronger, Philippe! pic.twitter.com/VgPParUOYK

— FC Bayern English (@FCBayernEN) April 24, 2020