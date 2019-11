Χάος στο Παρίσι: Οπαδοί της Παρί τα έκαναν γης μαδιάμ σε συναυλία (video)

Γης μαδιάμ τα έκαναν οπαδοί της Παρί Σεν Ζερμέν σε συναυλία στο Παρίσι.

Πιο συγκεκριμένα στη διάρκεια της ζωντανής εμφάνισης του γνωστού Γάλλου ράπερ Jul που πραγματοποιήθηκε στο «AccorHotels Arena» μια μεγάλη ομάδα μαυροφορεμένων νεαρών με κουκούλες εμφανίστηκε ξαφνικά στο χώρο της συναυλίας.

Αρχικά σήκωσαν πανό που έγραφε: «Η Μασσαλία δεν είναι ευπρόσδεκτη εδώ». Να σημειωθεί πως ο καλλιτέχνης Jul είναι γεννημένος στην Μασσαλία και υποστηρικτής της Μαρσέιγ. Λίγο αργότερα ταραξίες οπαδοί της Παρί υπό την επήρεια αλκοόλ άρχισαν να επιτίθενται σε όποιος φορούσαν μπλούζες με τα χρώματα της Μαρσέιγ.

Για αρκετή ώρα ακολούθησε πανδαιμόνιο καθώς σημειώθηκαν συμπλοκές με την ασφάλεια και την αστυνομία να επεμβαίνουν λίγο αργότερα.

«Αντιμετωπίσαμε έναν συνδιασμό αρνητικών παραγόντων. Πλαστά εισιτήρια κατέληξαν στα χέρια περιθωριακών αλκοολικών ψευτο-υποστηρικτών της Παρί που αποφάσισαν να πολεμήσουν με τους οπαδούς του καλλιτέχνη από την Μασσαλία προκαλώντας αναταραχή», ανέφερε μεταξύ άλλων η ανακοίνωση των διοργανωτών.

Δείτε βίντεο με τα επεισόδια:

