Χάνει και τον τελικό του ισπανικού Super Cup ο Τερ Στέγκεν

Με τον Βραζιλιάνο Νορμπέρτο Νέτο κάτω από τo τέρμα της θα παραταχθεί η Μπαρτσελόνα, τόσο στο σαββατιάτικο (4/1) τοπικό ντέρμπι με την Εσπανιόλ, όσο και στον τελικό του Super Cup με την Ατλέτικο Μαδρίτης που θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Τετάρτη (8/1) στη Σαουδική Αραβία.

Και αυτό διότι ο Μαρκ-Αντρέ τερ Στέγκεν τέθηκε οριστικά νοκ-άουτ, λόγω τενοντίτιδας στο δεξιό γόνατο, όπως επιβεβαίωσε ο Ερνέστο Βαλβέρδε.

«Ο Τερ Στέγκεν δεν θα είναι διαθέσιμος, τόσο στο ντέρμπι όσο και στο Super Cup. Πρέπει να προφυλαχθεί. Θα επιστρέψει σε δράση μετά το Super Cup», τόνισε χαρακτηριστικά ο προπονητής των «μπλαουγκράνα» στη συνέντευξη Τύπου, λίγες ώρες πριν από το μεγάλο ντέρμπι της πόλης κόντρα στην Εσπανιόλ και πρόσθεσε:

«Ο Τερ Στέγκεν είχε ενοχλήσεις στον τένοντά του εδώ κι αρκετό καιρό. Υπήρχε φόβος πως θα έπρεπε κάποια στιγμή να βγει εκτός, για να ξεπεράσει το πρόβλημά του και η στιγμή αυτή είναι τώρα».

Ο Βάσκος τεχνικός, πάντως, απέρριψε προς το παρόν το ενδεχόμενο να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση για να αποκατασταθεί η ζημιά στο γόνατο του Γερμανού τερματοφύλακα: «Δεν ξέρω, δεν είμαι γιατρός, δεν το έχουμε συζητήσει ακόμα. Ευελπιστούμε πως θα είναι καλύτερα σύντομα και δεν έχουμε σκεφτεί ακόμη την πιθανότητα του χειρουργείου».

Ο αντικαταστάτης του Τερ Στέγκεν, Νορμπέρτο Νέτο αποκτήθηκε από τη Βαλένθια το περασμένο καλοκαίρι και προς το παρόν έχει καταγράψει μόλις μία επίσημη συμμετοχή με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, στη νίκη με 2-1 επί της Ίντερ για το Champions League στις 10 Δεκεμβρίου.

🔊 Valverde: “Marc ter Stegen won’t play against Espanyol and probably won’t be ready for the Spanish Super Cup.” #EspanyolBarça pic.twitter.com/dCI1KVRefk

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 3, 2020