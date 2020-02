Υποβλήθηκαν σε εξετάσεις στο αεροδρόμιο της Νάπολης οι παίκτες της Μπαρτσελόνα

Στη Νάπολη για τον αυριανό αγώνα με την τοπική ομάδα έφτασε η αποστολή της Μπαρτσελόνα το απόγευμα της Δευτέρας.

Οι παίκτες των μπλαουγκράνα πέρασαν μια μίνι ταλαιπωρία καθώς αναγκάστηκαν στο αεροδρόμιο να περάσουν όλοι τους από μετρήσεις και εξετάσεις, ώστε να διαπιστωθεί αν κάποιο μέλος της αποστολής έχει συμπτώματα κορωνοϊού.

Υπενθυμίζουμε πως η ασθένεια έχει τις τελευταίες μέρες μεγάλη έξαρση στην Ιταλία και οι Αρχές της χώρας είναι ιδιαίτερα προσεκτικές.

Σημειώνεται πως θερμής υποδοχής από τους φιλάθλους έτυχε ο Λιονέλ Μέσι ο οποίος θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στο γήπεδο όπου μεγαλούργησε ο θρυλικός συμπατριώτης του, Μαραντόνα.



