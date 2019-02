Τρελάθηκε και… τα έδειξε ο Σιμεόνε (video)

Η Ατλέτικο πήρε τεράστιας σημασίας νίκη το βράδυ της Τετάρτης, επικρατώντας με 2-0 της Γιουβέντους στο «Μετροπολιτάνο» για τη φάση των «16» του Champions League και παίρνοντας σαφέστατο προβάδισμα για την πρόκριση στα προημιτελικά.

Οι ροχιμπλάνκος ήταν ανώτεροι όμως παρά τις σπουδαίες ευκαιρίες που είχαν, άργησαν να βρουν τα γκολ, έτσι όταν αυτά ήρθαν… πανηγυρίστηκαν έξαλλα.

Ενδεικτικός είναι ο τρόπος με τον οποίον ο προπονητής των Μαδριλένων, Ντιέγο Σιμεόνε, πανηγύρισε το δεύτερο γκολ, που σημείωσε ο Γοδίν στο 83′.

Ο ιδιόρρυθμος Αργεντινός βρέθηκε σε κατάσταση… έκστασης κι έκανε άσεμνη χειρονομία δείχνοντας τα γεννητικά του όργανα.

Δείτε το στιγμιότυπο:

Diego Simeone truly is one of football’s most fantastic bastards pic.twitter.com/L5Kf5kv2FJ

— Si Lloyd (@SmnLlyd5) February 20, 2019