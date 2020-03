Το τραγικό 1/21 του Μουρίνιο

Ο Ζοσέ Μουρίνιο είχε φτιάξει όνομα για τις «γρανιτένιες» άμυνες που έφτιαχνε στις ομάδες του όμως… καιρός ήταν και πέρασε.

Ειδικά στα εκτός έδρας παιχνίδια ο Πορτογάλος τεχνικός έχει συνηθίσει να δέχεται γκολ και το προβάδισμα της Λειψίας (10′) στον επαναληπτικό με την Τότεναμ για τους 16 του Champions League επιβεβαίωσε τον… κανόνα.

Μάλιστα, ο Μουρίνιο έχει μια ιδιαίτερα αρνητική επίδοση, αφού στα 21 τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια με Τότεναμ και Γιουνάιτεντ, μόλις μία φορά η ομάδα του κράτησε απαραβίαστη την εστία της!

Συγκεκριμένα δέχθηκε γκολ και στα 10 τελευταία του εκτός έδρας παιχνίδια με τη Γιουνάιτεντ ενώ με την Τότεναμ μέχρι τώρα κράτησε clean sheet μόλις σε ένα από 11 (18/01/2020, 0-0 με Γουότφορντ).

Επιπροσθέτως, απ’ όταν ο Μουρίνιο ανέλαβε την τεχνική ηγεσία των Σπερς, από όλες τις ομάδες της Premier League μόνο η Άστον Βίλα (42) έχει δεχθεί περισσότερα γκολ από την Τότεναμ (37).

1 – Between his spells at Manchester United and Spurs, Jose Mourinho has seen his team manage just one clean sheet in their last 21 away games across all competitions (Spurs 0-0 Watford in January). Chronic. pic.twitter.com/04bEEEnUh5

— OptaJoe (@OptaJoe) March 10, 2020