Το κορυφαίο γκολ του περσινού Champions League ανήκει στον Μέσι! (video)

Το γκολ με τρομερή εκτέλεση φάουλ που πέτυχε ο Λιονέλ Μέσι στον πρώτο ημιτελικό του Champions League με τη Λίβερπουλ βραβεύτηκε από την UEFA ως το κορυφαίο της περσινής διοργάνωσης!

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα σκόραρε στο 3-0 των Καταλανών επί των reds που βεβαίως στον επαναληπτικό έφτασαν στην επική ανατροπή με 4-0 και εντέλει κατέκτησαν το τρόπαιο.

Θυμηθείτε την γκολάρα του Μέσι:

…and here it is 👏

🔵🔴 A stunning free-kick from the @FCBarcelona captain! #UCL | #GoalOfTheSeason pic.twitter.com/nUHfJVPuBl

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 9, 2019