Τα tweets που «αντάλλαξαν» ΑΠΟΕΛ και Άγιαξ

Ο ΑΠΟΕΛ δεν τα κατάφερε να κάνει την έκπληξη απέναντι στον Άγιαξ, έχασε με 2-0 από τους Ολλανδούς στον επαναληπτικό που έγινε στο Άμστερνταμ και θα αγωνιστεί στους ομίλους του Europa League, με τον Αίαντα να παίρνει το… καλό εισιτήριο, για τους ομίλους του Champions League.

Πάλεψε αλλά «έπεσε» περήφανα ο ΑΠΟΕΛ, συνεχίζει στο Europa League

Τα στιγμιότυπα του Άγιαξ – ΑΠΟΕΛ (video)

Oι γαλαζοκίτρινοι αναγνωρίζουν φυσικά των ανωτερότητα των αντιπάλων τους και λίγο μετά το τέλος του αγώνα, τους ευχήθηκαν με ανάρτηση στα ΜΚΔ.

«Συγχαρητήρια Άγιαξ. Ήσασταν καλύτεροι από εμάς. Ό,τι καλύτερο στο Champions League. Εμείς επικεντρωνόμαστε στο Europa League» έγραψε ο ΑΠΟΕΛ, με τον Άγιαξ να απαντά: «Ευχαριστούμε παιδιά. Καλή τύχη στο Europa League!»

Τα γκρουπ δυναμικότητας του Europa League και οι πιθανοί αντίπαλοι του ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ: Οι ημερομηνίες των αγώνων του Europa League

Congrats @AFCAjax . You were better than us. All the best for #UCL. Now we focus for #UEL https://t.co/lSgt0AZ75P

— APOEL FC (@apoelfcofficial) August 28, 2019